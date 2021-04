Il Maresciallo della Guardia di Finanza Maurizio Zannolfi e la sua compagna trovati morti in casa (Di giovedì 15 aprile 2021) Maurizio Zannolfi, cinquantasettenne Maresciallo della Guardia di Finanza, e Barbara Castellani, la sua compagna di 42 anni, sono stati trovati morti dentro l’appartamento dell’uomo, a Fiumicino. Dramma a Fiumicino, dove un uomo e una donna sono stati trovati morti all’interno di un appartamento. Distesi uno accanto all’altra, la pistola che ha posto fine alle loro L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 15 aprile 2021), cinquantasettennedi, e Barbara Castellani, la suadi 42 anni, sono statidentro l’appartamento dell’uomo, a Fiumicino. Dramma a Fiumicino, dove un uomo e una donna sono statiall’interno di un appartamento. Distesi uno accanto all’altra, la pistola che ha posto fine alle loro L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

LuciaMosca1 : (Dramma a Fiumicino, trovati in casa privi di vita un maresciallo della Guardia di Finanza e la sua compagna) Segu… - infoitinterno : Maresciallo della Guardia di Finanza trovato morto in casa insieme alla sua compagna - infoitinterno : Maresciallo della Guardia di Finanza e la compagna trovati morti in casa, ipotesi omicidio-suicidio - infoitinterno : Shock a Fiumicino, maresciallo della Finanza uccide la compagna e si spara in testa - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Uno accanto all'altra, nel piano terra dell'abitazione di lei in via del Portico Placidiano. Sono stati trovati così un… -

Ultime Notizie dalla rete : Maresciallo della Lotta al Covid, il prefetto Inversini consegna 23 onoreficienze ad altrettanti spezzini Bruno Bassi, all'ispettore superiore della Polizia di Stato Luciano Malatesta, al capitano dell'Arma dei Carabinieri Gabriele Fabian e al maresciallo capo dell'Arma dei Carabinieri Michele Zerrilli. ...

Guastalla e Luzzara ricordano Franco Filippini. La cerimonia ieri mattina a Guastalla ai piedi del Frantón ... per Luzzara hanno presenziato il sindaco Elisabetta Sottili, il presidente della sezione Anpi Simone Lasagna insieme a Wainer Freddi, il comandante della stazione dei carabinieri Maresciallo ...

Arezzo, Carabinieri: il valzer forzato dei comandanti delle stazioni, ecco la mappa dei trasferimenti Avvicendamenti. E’ la parola d’ordine nell’Arma. Un valzer di comandanti di stazione che è destinato a modificare ...

Maurizio Zannolfi e Barbara Castellani: la triste storia dell’omicidio-suicidio di Fiumicino Distesi l'uno accanto all'altra, uniti da uno stesso destino forse scelto e pensato insieme. Su un foglio, poche righe di addio e i continui e quotidiani problemi economici. Così sono morti abbracciat ...

Bruno Bassi, all'ispettore superiorePolizia di Stato Luciano Malatesta, al capitano dell'Arma dei Carabinieri Gabriele Fabian e alcapo dell'Arma dei Carabinieri Michele Zerrilli. ...... per Luzzara hanno presenziato il sindaco Elisabetta Sottili, il presidentesezione Anpi Simone Lasagna insieme a Wainer Freddi, il comandantestazione dei carabinieri...Avvicendamenti. E’ la parola d’ordine nell’Arma. Un valzer di comandanti di stazione che è destinato a modificare ...Distesi l'uno accanto all'altra, uniti da uno stesso destino forse scelto e pensato insieme. Su un foglio, poche righe di addio e i continui e quotidiani problemi economici. Così sono morti abbracciat ...