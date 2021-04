David di Michelangelo: il gemello digitale parte per l’Expo del Dubai (Di giovedì 15 aprile 2021) La riproduzione del David, capolavoro custodito dalla Galleria dell'Accademia di Firenze, è stata realizzata grazie a una sofisticata digitalizzazione e poi alla stampa in 3D in 14 pezzi: un lungo processo iniziato a dicembre e finito proprio oggi, 15 aprile L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 15 aprile 2021) La riproduzione del, capolavoro custodito dalla Galleria dell'Accademia di Firenze, è stata realizzata grazie a una sofisticata digitalizzazione e poi alla stampa in 3D in 14 pezzi: un lungo processo iniziato a dicembre e finito proprio oggi, 15 aprile L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : David Michelangelo Il gemello digitale del David di Michelangelo parte per l'Expo di Dubai Concluso, in un laboratorio nel centro storico di Firenze, il gemello digitale del David di Michelangelo è partito da Firenze avverrà e volerà a Dubai dove rappresenterà l'Italia all'Expo. La riproduzione del David, capolavoro custodito dalla Galleria dell'Accademia di Firenze, è ...

