Covid, news di oggi. Regioni spingono per riaperture. Speranza: "Ora fiducia". LIVE (Di giovedì 15 aprile 2021) Pressing degli enti locali per riaprire. Linee guida discusse oggi nella Conferenza delle Regioni, poi la cabina di regia del governo. Giorgetti: "Dalla settimana prossima pensare alle riaperture". Il piano vaccini va avanti: Figliuolo annuncia l'arrivo di 7 milioni di dosi Pfizer in più nel trimestre, che compenseranno anche lo stop di Johnson&Johnson. In Europa anticipate 50 milioni di dosi. Speranza alla Camera: "AstraZeneca è sicuro ed efficace e salva vite". Attesa per il nuovo bollettino con i contagi Leggi su tg24.sky (Di giovedì 15 aprile 2021) Pressing degli enti locali per riaprire. Linee guida discussenella Conferenza delle, poi la cabina di regia del governo. Giorgetti: "Dalla settimana prossima pensare alle". Il piano vaccini va avanti: Figliuolo annuncia l'arrivo di 7 milioni di dosi Pfizer in più nel trimestre, che compenseranno anche lo stop di Johnson&Johnson. In Europa anticipate 50 milioni di dosi.alla Camera: "AstraZeneca è sicuro ed efficace e salva vite". Attesa per il nuovo bollettino con i contagi

