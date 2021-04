“Costruisce flirt con vip bellocci | ma a lei piacciono le donne” | il settimanale fa outing ad una cantante

Leggi su biccy

(Di giovedì 15 aprile 2021) Il mondo del gossip colpisce tutti in maniera trasversale e questa volta nel mirino delNuovo, come riportato fedelmente da BlogTivvu.com, c’è finita una “nota” che faticherebbe a trovare l’anima gemella. Lain questione sarebbe apertamente lesbica nel privato, ma il grande pubblico la conosce come etero dato che “con attori e vip”. “La notanon riesce a trovare l’anima gemella. Forse perchécon attori e vip, ma ha altri gusti. Pare che sia innamorata da anni di un’amica storica, che però di lei non ne vuol sapere. Pur di stare accanto alla collega s’inventa duetti e collaborazioni e ogni volta tenta un tenero approccio. L’altra ...