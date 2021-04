Copasir all’opposizione. Il prof. Clementi spiega perché (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo più di due mesi di stallo per il tiro alla fune fra Lega e Fratelli d’Italia per la presidenza, il Copasir è tornato a riunirsi per l’audizione del sottosegretario con delega agli 007 Franco Gabrielli. Ma è stata un’audizione a metà, fra defezioni, polemiche e un clima che certo non aiuta chi, per legge, dovrebbe esercitare il controllo parlamentare sul governo e l’intelligence italiana. Per Francesco Clementi, costituzionalista, professore di Diritto pubblico comparato all’Università di Perugia, una via d’uscita c’è. professore, da dove partiamo? Rimaniamo su un piano giuridico. C’è una ratio dietro il Copasir, un comitato che rappresenta il Parlamento. Ed è quella di garantire il ruolo del Parlamento sui temi della sicurezza della Repubblica rispetto all’attività del governo. In questo senso si ... Leggi su formiche (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo più di due mesi di stallo per il tiro alla fune fra Lega e Fratelli d’Italia per la presidenza, ilè tornato a riunirsi per l’audizione del sottosegretario con delega agli 007 Franco Gabrielli. Ma è stata un’audizione a metà, fra defezioni, polemiche e un clima che certo non aiuta chi, per legge, dovrebbe esercitare il controllo parlamentare sul governo e l’intelligence italiana. Per Francesco, costituzionalista,essore di Diritto pubblico comparato all’Università di Perugia, una via d’uscita c’è.essore, da dove partiamo? Rimaniamo su un piano giuridico. C’è una ratio dietro il, un comitato che rappresenta il Parlamento. Ed è quella di garantire il ruolo del Parlamento sui temi della sicurezza della Repubblica rispetto all’attività del governo. In questo senso si ...

