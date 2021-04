Carlo e Camilla leggono commossi i messaggi per Filippo e per la regina: tutto l’amore dei sudditi (Di giovedì 15 aprile 2021) L’addio al principe Filippo da parte di tutto il Regno Unito passerà alla storia anche per le modalità. Una pandemia che ha cambiato il modo di vivere per tutti, un popolo quello inglese, che è il primo a respirare una libertà maggiore rispetto agli altri, grazie ai vaccini. Ma questo non permetterà comunque di cedere ad assembramenti e situazioni che potrebbero compromettere tutto. Il funerale del principe Filippo sarà celebrato in forma privata, perchè lui avrebbe voluto così. Saranno solo trenta le persone che potranno prendere parte alla cerimonia. Ma i sudditi non rinunciano a dimostrare tutto il loro affetto, per quello che è possibile, con doni speciali per il principe consorte. Non mancano anche i biglietti per la regina Elisabetta: per lei frasi di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 15 aprile 2021) L’addio al principeda parte diil Regno Unito passerà alla storia anche per le modalità. Una pandemia che ha cambiato il modo di vivere per tutti, un popolo quello inglese, che è il primo a respirare una libertà maggiore rispetto agli altri, grazie ai vaccini. Ma questo non permetterà comunque di cedere ad assembramenti e situazioni che potrebbero compromettere. Il funerale del principesarà celebrato in forma privata, perchè lui avrebbe voluto così. Saranno solo trenta le persone che potranno prendere parte alla cerimonia. Ma inon rinunciano a dimostrareil loro affetto, per quello che è possibile, con doni speciali per il principe consorte. Non mancano anche i biglietti per laElisabetta: per lei frasi di ...

