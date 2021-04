Can Yaman, fidanzato di Diletta Leotta, è scomparso da Instagram (Di venerdì 16 aprile 2021) Can Yaman, fidanzato di Diletta Leotta, ha cancellato il suo profilo senza alcuna spiegazione per i suoi 8 milioni di follower. Una risposta agli hater o un attacco hacker? La rete è in fermento: tutti si chiedono che fine abbia fatto Can Yaman, attore e fidanzato di Diletta Leotta. L’attore turco ha cancellato il suo profilo Instagram non c’è più traccia delle foto e delle stories che ha condiviso con 8,3milioni di follower che ora si domandano perché sia sparito. Per il momento, infatti, non c’è alcuna spiegazione ufficiale: Can non ha fatto sapere nulla, né ha commentato la sua compagna, la conduttrice Diletta Leotta. Il tempismo, secondo molti sui social, intanto dà da ... Leggi su ck12 (Di venerdì 16 aprile 2021) Candi, ha cancellato il suo profilo senza alcuna spiegazione per i suoi 8 milioni di follower. Una risposta agli hater o un attacco hacker? La rete è in fermento: tutti si chiedono che fine abbia fatto Can, attore edi. L’attore turco ha cancellato il suo profilonon c’è più traccia delle foto e delle stories che ha condiviso con 8,3milioni di follower che ora si domandano perché sia sparito. Per il momento, infatti, non c’è alcuna spiegazione ufficiale: Can non ha fatto sapere nulla, né ha commentato la sua compagna, la conduttrice. Il tempismo, secondo molti sui social, intanto dà da ...

Advertising

DonnaModerna : Ecco chi è #CanYaman, il divo turco che ha mandato in tilt l'Italia - marieclaire_es : Diletta Leotta ¿confirma su compromiso con Can Yaman? - DikovaPoli : RT @Whoopsee_it: Abbiano intercettato Diletta Leotta, in compagnia di Daniele Battaglia, e le abbiamo chiesto per quale motivo Can Yaman è… - cristinascat10 : RT @mrlsbtt: Dopo Trash italiano, can yaman ora anche Paola Turani ha il profilo disattivato... @instagram che stai combinando ? - MargaridaAssun3 : RT @mrlsbtt: Dopo Trash italiano, can yaman ora anche Paola Turani ha il profilo disattivato... @instagram che stai combinando ? -

Ultime Notizie dalla rete : Can Yaman Diletta Leotta, incidente piccante in diretta: "Come lo so", la confessione sulla pratica a luci rosse Can Yaman, la bomba dalla Turchia: la D'Urso è sotto choc

Can Yaman si cancella dai social, cosa succede? Spread the love Can Yaman è sparito dai social? Cosa è accaduto? Il suo profilo Instagram risulta essere stato cancellato. Attacco hacker o una eliminazione volontaria come aveva fatto tempo fa per Twitter? E i suoi ...

Can Yaman, fidanzato di Diletta Leotta, è scomparso da Instagram Can Yaman, fidanzato di Diletta Leotta, ha cancellato il suo profilo senza alcuna spiegazione per i suoi 8 milioni di follower.

Can Yaman: sereno tra le braccia della mamma Guldem. La foto Can Yaman, sereno tra le braccia della mamma Guldem. La foto Le fan si sono tranquillizzate. Confermata la partenza di Can Yaman in Turchia. Felice e sereno, la mamma Guldem posta una ...

, la bomba dalla Turchia: la D'Urso è sotto chocSpread the loveè sparito dai social? Cosa è accaduto? Il suo profilo Instagram risulta essere stato cancellato. Attacco hacker o una eliminazione volontaria come aveva fatto tempo fa per Twitter? E i suoi ...Can Yaman, fidanzato di Diletta Leotta, ha cancellato il suo profilo senza alcuna spiegazione per i suoi 8 milioni di follower.Can Yaman, sereno tra le braccia della mamma Guldem. La foto Le fan si sono tranquillizzate. Confermata la partenza di Can Yaman in Turchia. Felice e sereno, la mamma Guldem posta una ...