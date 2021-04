Zaccagni Napoli, l’agente: «Mercato completamente fermo» (Di mercoledì 14 aprile 2021) l’agente di Zaccagni, Fausto Pari, ha fatto il punto sul futuro del suo assistito: ecco le sue parole per Radio Kiss Kiss Fausto Pari – agente di Zaccagni – è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss per fare il punto sul futuro del suo assistito: Napoli – «Non è più vicino o più lontano, oggi il Mercato è completamente fermo per tutti e non solo per Zaccagni. La bravura del procuratore sta nel cercare una sistemazione al proprio assistito che possa sfruttare al meglio le sue doti. Bisogna capire il progetto». CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021)di, Fausto Pari, ha fatto il punto sul futuro del suo assistito: ecco le sue parole per Radio Kiss Kiss Fausto Pari – agente di– è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss per fare il punto sul futuro del suo assistito:– «Non è più vicino o più lontano, oggi ilper tutti e non solo per. La bravura del procuratore sta nel cercare una sistemazione al proprio assistito che possa sfruttare al meglio le sue doti. Bisogna capire il progetto». CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

