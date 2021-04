Vincenzo Nibali cade in allenamento | accertamenti al polso destro

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Trek-Segafredo in ansia per. Rientrato dal ritiro di Tenerife e atteso lunedì al Tour of the Alps per rifinire la preparazione verso il Giro d’Italia, il 36enne corridore siciliano...

è caduto questa mattina durante un allenamento, rimediando un infortunio al polso destro. Il siciliano è stato trasportato nell'ospedale di Lugano (Svizzera),m dove risiede, per essere ...è caduto questa mattina durante un allenamento, rimediando un infortunio al polso destro. Il siciliano è stato trasportato nell'ospedale di Lugano (Svizzera, dove risiede) per essere ...Come successo al pilota Fernando Alonso giusto un paio di mesi fa, ora anche Vincenzo Nibali si è infortunato sulle strade ticinesi mentre stava svolgendo un allenamento in bicicletta. Il corridore - ...Trek-Segafredo in ansia per Vincenzo Nibali. Rientrato dal ritiro di Tenerife e atteso lunedì al Tour of the Alps per rifinire la preparazione verso il Giro d’Italia, il 36enne corridore ...