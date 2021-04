Tommaso Zorzi | Francesco Oppini a Il Punto Z

(Di mercoledì 14 aprile 2021)dà ai suoi fan, attraverso Instagram, appuntamento con la seconda puntata del suoZ, in onda il mercoledì in prima serata su Mediaset Play. Super ospiti dell’influencer-conduttore e opinionista dell’Isola dei famosi, Alessia Marcuzzi e Alfonso Signorini. Dopo l’esordio della settimana scorsa, davvero col botto,torna anche oggi, mercoledì 14 aprile 2021, in prima serata su Mediaset Play con il programma che ha Articolo completo: dal blog SoloDonna

In studio avverr anche la reunion tra, Francesco Oppini e Stefania Orlando, ex protagonisti dell ultima edizione del GF Vip. Al Maurizio Costanzo Show si torna a parlare di ...e Francesco Oppini, la sorpresa: 'Cosa vi ricorda questo?'. I due amici che si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, questa sera saranno insieme a Il Punto Zeta...Tommaso Zorzi dà ai suoi fan, attraverso Instagram, appuntamento con la seconda puntata del suo Punto Z, in onda il mercoledì in prima serata su Mediaset Play. Super ospiti dell’influencer-conduttore ...Ho parlato con mio padre su whatsapp, ci siamo confrontati su quello che sta succedendo in questi giorni" Tommaso Zorzi insieme a Malika per il Maurizio Costanzo Show play 4718 • di Spettacolo ...