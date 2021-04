Si accende la partita per il sindaco di Roma. A Milano i 5 stelle votano Sala?

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Per la capitale Letta chiede primarie e una colazione a sostegno, provocando la reazione di Calenda, pronto a correre da solo. Nessun passo indietro dalla sindaca Raggi, che mette così a rischio la ...

Advertising

UnTemaAlGiorno : RT @mick3lson: Ci sfioreremo ancora con le dita, perché la vita #haQuestoDiSpeciale forse avremo vinto la partita; così indifesi, senza vi… - iceTeaSince1856 : RT @mick3lson: Ci sfioreremo ancora con le dita, perché la vita #haQuestoDiSpeciale forse avremo vinto la partita; così indifesi, senza vi… - intornoAlTempo : RT @mick3lson: Ci sfioreremo ancora con le dita, perché la vita #haQuestoDiSpeciale forse avremo vinto la partita; così indifesi, senza vi… - mick3lson : Ci sfioreremo ancora con le dita, perché la vita #haQuestoDiSpeciale forse avremo vinto la partita; così indifesi,… - F_Manga18 : @MilanNewsit Ci credo, anche escludendo il caso Ibra ha passato itta la partita a fischiare in ritardo. Il che acce… -

Ultime Notizie dalla rete : accende partita

Sport Fanpage

Per la capitale Letta chiede primarie e una colazione a sostegno, provocando la reazione di Calenda, pronto a correre da solo. Nessun passo indietro dalla sindaca Raggi, che mette così a rischio la ...Poi la reazione di Sinner: l'altoatesino sie conquista il rebreak del 2 - 2 pari. Nel ... Sinner difende il break, mentre lo spagnolo non riesce più a riaprire la. Dopo un'ora e 23 ...Intervista al dottor Giorgio Cuscito, analista per Limes su Cina e Indopacifico, sulla situazione del Myanmar dopo il colpo di Stato ...L'autore del libro choc "L'Infinito errore": "Uno dei soci della società dietro la vendita all'Italia di respiratori nel 2003 negò l'epidemia di Sars. Conte? Raddoppiò i voli anziché chiudere tutto" ...