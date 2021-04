RiMS Racing – Trailer d’annuncioVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

tech_gamingit : RiMS Racing: Nuovo Gameplay Trailer e dettagli - oOShinobi777Oo : RiMS Racing: Nuovo Gameplay Trailer e dettagli - zazoomblog : RiMS Racing si mostra in un nuovo Gameplay Trailer - #Racing #mostra #nuovo #Gameplay - xbox_series : tutti a fare giochi di moto ora?????? -

Ultime Notizie dalla rete : RiMS Racing

Annunciato durante il Nacon Connect dello scorso anno,si mostra oggi con un nuovo trailer cinematografico. Il titolo motociclistico, pubblicato da Nacon e sviluppato da parte del team italiano RaceWard Studio , sarà disponibile a partire dal ...I titoli in questione sono WRC 9, WRC 10 ,e Test Drive Unlimited Solar Crown . Per il primo, si parlerà probabilmente di nuovi contenuti , per gli altri invece potremmo aspettarci delle ...Dopo essere stato annunciato al Nacon Connect di luglio, RiMS Racing è andato in silenzio radar. Oggi, però, Nacon e RaceWard hanno deciso che è giunto il momento di preparare i fan all’arrivo di ...RaceWard Studio e NACON mostrano il primo video gameplay di RiMS Racing, il simulatore motociclistico in arrivo su PC e console ad agosto ...