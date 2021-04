PS5 e ora PS4: update 8.50 disponibile per la console old-gen, ecco i dettagli (Di mercoledì 14 aprile 2021) Oltre al grande aggiornamento di aprile per PS5 lanciato in queste ore e che apporta numerosi cambiamenti interessanti, Sony ha ora pubblicato anche un nuovo aggiornamento del firmware stavolta per la sua console old-gen, ovvero PS4. Questa è la versione 8.50, che porta con sé alcune innovazioni, modifiche e ottimizzazioni. È probabile che una delle più grandi innovazioni sia l'espansione della funzione Share-Play su PS5. Quindi ora è possibile visualizzare sullo schermo i giochi della console next-gen tramite PS4 e provarli in questo modo. Pertanto non solo è possibile condividere lo schermo, ma anche passare virtualmente un controller e giocare insieme ai giochi cooperativi. Ci sono anche alcune nuove opzioni per il centro messaggi e altre modifiche minori. L'aggiornamento non ha una grande dimensione: stiamo parlando di circa 481 MB e la vostra ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 aprile 2021) Oltre al grande aggiornamento di aprile per PS5 lanciato in queste ore e che apporta numerosi cambiamenti interessanti, Sony ha ora pubblicato anche un nuovo aggiornamento del firmware stavolta per la suaold-gen, ovvero PS4. Questa è la versione 8.50, che porta con sé alcune innovazioni, modifiche e ottimizzazioni. È probabile che una delle più grandi innovazioni sia l'espansione della funzione Share-Play su PS5. Quindi ora è possibile visualizzare sullo schermo i giochi dellanext-gen tramite PS4 e provarli in questo modo. Pertanto non solo è possibile condividere lo schermo, ma anche passare virtualmente un controller e giocare insieme ai giochi cooperativi. Ci sono anche alcune nuove opzioni per il centro messaggi e altre modifiche minori. L'aggiornamento non ha una grande dimensione: stiamo parlando di circa 481 MB e la vostra ...

