Passaporto vaccinale con App Immuni | ipotesi al vaglioHDblog it

Advertising

borghi_claudio : @FabioFranchi1 @M_Fedriga Sarà la millesima volta che abbiamo detto che siamo contrari a qualsiasi obbligo o passap… - Corriere : App Immuni per il passaporto vaccinale: l’idea di Colao - borghi_claudio : @megliobarbari @fdragoni ovviamente green pass. Il passaporto vaccinale è un'aberrazione - informapirata : RT @fabiochiusi: Due cose che non capisco: 1. con quale criterio si definisce il 'successo' o insuccesso di una app di contact tracing? 2… - picerk : @repubblica Ma chi lo fa sto appello? Voi? Passaporto vaccinale per una malattia che uccide lo 0,000 % della popola… -

Ultime Notizie dalla rete : Passaporto vaccinale

Agenzia ANSA

Il Governo non può negare l'evidenza: il progetto relativo all'app Immun i non ha raggiunto i risultati sperati , ma c'è ancora la possibilità per non disperdere le risorse impiegate in questi mesi. A ...Voteremo entro la fine del mese ileuropeo e credo che sarebbe uno strumento fondamentale per attirare il maggior numero di turisti stranieri nel nostro Paese'. - - > Leggi Anche ...e a livello europeo l’immunità naturale è parificata alla vaccinazione”. Il Presidente della Provincia Arno Kompatscher ha chiarito che erano stati creati i prerequisiti tecnico-informatici per il ...Durante l'audizione presso la Commissione Trasporti della Camera, Colao ha dichiarato: Immuni non ha avuto un grande successo di pubblico, ma potrebbe avere un'utilità in ottica passaporto vaccinale.