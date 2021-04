Neymar | fa rumore l’esultanza in faccia a Kimmich | “Era sicuro di passare…”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Paris Saint-Germain, nella serata di ieri, è riuscito nell’impresa di estromettere dalla Champions League i campioni in carica del Bayern Monaco, pur perdendo al ritorno. Al fischio finale,die Leandro Paredes, ina Joshua, ha lasciato diversi strascichi polemici. È stato proprio l’asso brasiliano a parlare dell’episodio.: “Ho esultato con Paredes, non contro” Una sconfitta da festeggiare. Il Paris Saint-Germain ha vendicato la finale dello scorso anno eliminando i campioni in carica dalla competizione. Il club parigino, adesso, è alle semifinali di Champions League grazie alla grande partita giocata in terra tedesca contro i bavaresi orfani di Robert Lewandowski., uno dei protagonisti di questa ...

E non fate troppoquando uscite, non è necessario far sapere a tutti che ve ne siete andati. ... Muro sfondato, ma pensate ci si potesse fermare? No, ovviamente:dal Barcellona al PSG ...Se la tornata "dei" si è rivelata un buco nell'acqua, lo stesso non si può dire di quella ... a dire il vero, è durato come nessun altro prima, eppure la caduta degli dei fa sempre. Se ne ...Cristiano Ronaldo è stato parecchio criticato dopo il match della Juventus contro il Genoa. Il che dimostra che anche ai grandissimi campioni spesso e volentieri vengono tirate le orecchie. E succede ...Gestire Neymar, uno che in dieci anni è costato 300 milioni alle ... "Aveva 13 anni e ha fatto parecchio rumore. È venuto in Spagna venti giorni con me e con suo padre. Il Real Madrid lo voleva, lo ...