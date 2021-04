My Hero Academia: il cosplay di Himiko Toga di lit.miracle vi ammalia con gli occhi – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di mercoledì 14 aprile 2021) lit.miracle ci propone un nuovo cosplay di Himiko Toga, amata villain di My Hero Academia: il risultato vi ammalierà con gli occhi.. My Hero Academia è uno degli anime e manga preferiti dal pubblico degli ultimi anni. Una grossa parte del merito è dei personaggi, estremamente profondi e sfaccettati. Non sono solo i protagonisti, i buoni, a essere interessanti, però: anche i villain hanno il proprio fascino, su tutti Himiko Toga, una giovane (e folle) ragazza. Ora, lit.miracle ci propone un nuovo cosplay di Himiko Toga, pronto ad ammaliarci con gli occhi. Come potete vedere nell’immagine di Instagram ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 14 aprile 2021) lit.ci propone un nuovodi, amata villain di My: il risultato vi ammalierà con gli.. Myè uno degli anime e manga preferiti dal pubblico degli ultimi anni. Una grossa parte del merito è dei personaggi, estremamente profondi e sfaccettati. Non sono solo i protagonisti, i buoni, a essere interessanti, però: anche i villain hanno il proprio fascino, su tutti, una giovane (e folle) ragazza. Ora, lit.ci propone un nuovodi, pronto adrci con gli. Come potete vedere nell’immagine di Instagram ...

