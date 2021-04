Masters1000 Montecarlo, cinque azzurri in campo: Sinner affronta Djokovic e Fognini vuol sfruttare un’occasione (Di mercoledì 14 aprile 2021) Montecarlo in versione “Little Italy”. Sì, la definizione ci può stare. Il secondo turno del Masters1000 del Principato avrà i forti connotati azzurri con la presenza di cinque giocatori del Bel Paese in campo. A dare il via alle danze sul campo Centrale sarà Salvatore Caruso. Il siciliano, dopo averla spuntata non senza sofferenza contro la wild card Lucas Catarina, dovrà vedersela con un avversario di tutt’altro livello, vale a dire la testa di serie n.6 del torneo Andrey Rublev. Una partita ai limiti dell’impossibile per il 28enne nativo di Avola, considerando le qualità di grandissimo “picchiatore” di Rublev. Tra i due non ci sono precedenti sulla terra rossa, ma un confronto sul cemento di New York (US Open 2020). In quella sede, il russo si impose piuttosto nettamente contro ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021)in versione “Little Italy”. Sì, la definizione ci può stare. Il secondo turno deldel Principato avrà i forti connotaticon la presenza digiocatori del Bel Paese in. A dare il via alle danze sulCentrale sarà Salvatore Caruso. Il siciliano, dopo averla spuntata non senza sofferenza contro la wild card Lucas Catarina, dovrà vedersela con un avversario di tutt’altro livello, vale a dire la testa di serie n.6 del torneo Andrey Rublev. Una partita ai limiti dell’impossibile per il 28enne nativo di Avola, considerando le qualità di grandissimo “picchiatore” di Rublev. Tra i due non ci sono precedenti sulla terra rossa, ma un confronto sul cemento di New York (US Open 2020). In quella sede, il russo si impose piuttosto nettamente contro ...

Masters1000 Montecarlo oggi: orari, programma, tv, streaming, ordine di gioco 13 aprile

Jannik Sinner sfiderà Albert Ramos Vinolas nel primo turno del Masters 1000 di Montecarlo. La sfida l'italiano classe 2001, numero 22 della classifica ATP e il 33enne spagnolo che occupa attualmente ...