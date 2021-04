Lukaku, tutti i numeri in nerazzurro: solo Vieri e Ronaldo meglio finora... (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il tassametro di Lukaku corre senza sosta. I gol in Serie A sono 44 in 64 partite: impatto devastante con il mondo Inter, in pochi potevano immaginarselo. Antonio Conte sì: per questo il tecnico ha ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il tassametro dicorre senza sosta. I gol in Serie A sono 44 in 64 partite: impatto devastante con il mondo Inter, in pochi potevano immaginarselo. Antonio Conte sì: per questo il tecnico ha ...

Advertising

FBiasin : #InterSassuolo Un rigore a testa non assegnato. Un gran bel #Sassuolo. Una enorme fase difensiva. Un attaccante mi… - gnomini : RT @Gazzetta_it: Lukaku, tutti i numeri con l’Inter: solo #Vieri e #Ronaldo hanno fatto meglio... - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Lukaku, tutti i numeri con l’Inter: solo #Vieri e #Ronaldo hanno fatto meglio... - SMarchesiPR : RT @Gazzetta_it: Lukaku, tutti i numeri con l’Inter: solo #Vieri e #Ronaldo hanno fatto meglio... - sportli26181512 : Lukaku, tutti i numeri in nerazzurro: solo Vieri e Ronaldo meglio finora...: Lukaku, tutti i numeri in nerazzurro:… -