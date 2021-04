L'Eredità, Francesco Simonetta vince ancora: montepremi da brivido (Di mercoledì 14 aprile 2021) La vittoria torna a far visita al campione Francesco Simonetta, che nella puntata de L'Eredità del 14 aprile, ha vinto di nuovo. Il ragazzo è ormai sempre più presente alla Ghigliottina e questo grazie alla sua preparazione. Dopo aver vinto alcuni giorni fa la somma di oltre 52 mila euro, questa volta il campione ha intascato un montepremi pressoché identico che lo ha condotto a raggiungere una vincita di 105 mila euro. Francesco Simonetta inarrestabile a L'Eredità Dopo aver retto il confronto con le due professoresse Monica e Loredana, il campione del momento, Francesco Simonetta, ha acciuffato un'altra volta le chiavi per accedere al fatidico gioco finale. Il calabrese, nonché amante degli animali, si è presentato alla Ghigliottina ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 14 aprile 2021) La vittoria torna a far visita al campione, che nella puntata de L'del 14 aprile, ha vinto di nuovo. Il ragazzo è ormai sempre più presente alla Ghigliottina e questo grazie alla sua preparazione. Dopo aver vinto alcuni giorni fa la somma di oltre 52 mila euro, questa volta il campione ha intascato unpressoché identico che lo ha condotto a raggiungere una vincita di 105 mila euro.inarrestabile a L'Dopo aver retto il confronto con le due professoresse Monica e Loredana, il campione del momento,, ha acciuffato un'altra volta le chiavi per accedere al fatidico gioco finale. Il calabrese, nonché amante degli animali, si è presentato alla Ghigliottina ...

Advertising

leggoit : L'Eredità, il campione Francesco 'cambia idea' alla ghigliottina e sceglie un'altra parola. Insinna reagisce così - ennecl : Francesco de L'Eredità scrivimi in chat che ti devo dire una cosa - Moncy32301890 : #eredità bravo Francesco..troppo spesso i giovani vengono sottovalutati mentre sono meglio di come li dipingono - infoitcultura : L'Eredità, il campione è Francesco: alla ghigliottina con una cifra record, poi il patatrac - infoitcultura : L'Eredità, Francesco Simonetta perde ancora: 'Il Papa è in pena per tutti noi' -

Ultime Notizie dalla rete : Eredità Francesco L'Eredità, il campione Francesco 'cambia idea' alla ghigliottina e sceglie un'altra parola. Insinna reagisce così Allo scadere del tempo, Francesco spiazza il conduttore. ' Sono indeciso tra due parole - dice - ti spiego la prima, ma ho scelto la seconda '. Insinna, incuriosito, ascolta il concorrente. ' Ho ...

Stragi del '93, Firenze ricorda il pm Gabriele Chelazzi a 18 anni dalla morte ... sul canale YouTube del Comune di Firenze, per l'incontro dal titolo "L'eredità di Gabriele ... magistrato di grande rigore morale e professionale, e a quello dei colleghi Piero Luigi Vigna, Francesco ...

Anna Majani, morta la regina del cioccolato: era la madre del Cremino Fiat Corriere della Sera Allo scadere del tempo,spiazza il conduttore. ' Sono indeciso tra due parole - dice - ti spiego la prima, ma ho scelto la seconda '. Insinna, incuriosito, ascolta il concorrente. ' Ho ...... sul canale YouTube del Comune di Firenze, per l'incontro dal titolo "L'di Gabriele ... magistrato di grande rigore morale e professionale, e a quello dei colleghi Piero Luigi Vigna,...