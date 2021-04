Joe Johnson, voglia di Nba: i Milwakee Bucks ci pensano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nonostante i suoi 39 anni, Joe Johnson starebbe valutando valutando la possibilità di tornare a giocare in Nba., dopo la sua ultima apparizione nel 2018 con la casacca degli Houston Rockets. Joe Johnson torna in Nba? Sembra proprio di si, dal momento che i Milwakee Bucks, hanno ancora un posto libero in organico e intendono riempirlo con un elemento di una certa esperienza anche in vista degli ormai prossimi playoff. Sarebbe già stato fissato un allenamento proprio per testare le sue condizioni. In caso di esito positivo, la franchigia del Wisconsin potrà contare su un giocatore di sicuro affidamento, come dimostrano i suoi numeri: in diciassette stagioni di Nba, ha collezionato una media di 16 punti, 4 rimbalzi e 4 assist. All star game: i vincitori della manifestazione L'articolo proviene da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nonostante i suoi 39 anni, Joestarebbe valutando valutando la possibilità di tornare a giocare in Nba., dopo la sua ultima apparizione nel 2018 con la casacca degli Houston Rockets. Joetorna in Nba? Sembra proprio di si, dal momento che i, hanno ancora un posto libero in organico e intendono riempirlo con un elemento di una certa esperienza anche in vista degli ormai prossimi playoff. Sarebbe già stato fissato un allenamento proprio per testare le sue condizioni. In caso di esito positivo, la franchigia del Wisconsin potrà contare su un giocatore di sicuro affidamento, come dimostrano i suoi numeri: in diciassette stagioni di Nba, ha collezionato una media di 16 punti, 4 rimbalzi e 4 assist. All star game: i vincitori della manifestazione L'articolo proviene da ...

Advertising

NbaReligion : Joe Johnson valuta il ritorno in #NBA - bennygiardina : The ultimate ring chasing. Joe Johnson ha giocato la sua ultima partita in NBA il 28 maggio 2018. - basketinside360 : Joe Johnson svolge un provino con i Bucks; Isaiah Thomas non confermato (per ora) dai Pelicans -… - Sicilian_Joe_ : RT @mma_twister: Demetrious Johnson racconta di quando sconfisse Henry Cejudo tra una partita a Dark Souls e un'altra in live su Twitch. Ab… -

Ultime Notizie dalla rete : Joe Johnson Johnson&Johnson, stop dopo 6 casi di trombosi (uno letale) negli Usa. 'Problemi simili ad AstraZeneca' ...100 giorni da presidente di Joe Biden. Rassicurazioni che però non spazzano via i dubbi: davanti alla raccomandazione di Cdc e Fda, sedici Stati americani hanno fermato le somministrazioni di Johnson ...

Speranza: "Valuteremo nei prossimi giorni, ma Johnson & Johnson dovrà essere usato". Sulle riaperture: "Possibile a maggio" Johnson & Johnson ha risposto con una dichiarazione che dice: 'Al momento, nessuna chiara relazione ...troppo presto per dire quale impatto questa pausa potrebbe avere sulla spinta del presidente Joe ...

Joe Johnson valuta il ritorno in NBA NbaReligion Dwayne Johnson, il 46% degli statunitensi lo voterebbe come Presidente Il 46% degli elettori voterebbe la star degli action movie Dwayne “The Rock” Johnson come Presidente degli Stati Uniti Da appena quattro mesi alla Casa Bianca risiede un nuovo inquilino, il ...

Le notizie dal mondo La sospensione di Johnson & Johnson è l'ennesimo ostacolo alla campagna ... Ma il titolo dei titoli, oggi, ci porta negli Stati Uniti, dove il presidente Joe Biden sta per annunciare il ritiro delle ...

...100 giorni da presidente diBiden. Rassicurazioni che però non spazzano via i dubbi: davanti alla raccomandazione di Cdc e Fda, sedici Stati americani hanno fermato le somministrazioni di...ha risposto con una dichiarazione che dice: 'Al momento, nessuna chiara relazione ...troppo presto per dire quale impatto questa pausa potrebbe avere sulla spinta del presidente...Il 46% degli elettori voterebbe la star degli action movie Dwayne “The Rock” Johnson come Presidente degli Stati Uniti Da appena quattro mesi alla Casa Bianca risiede un nuovo inquilino, il ...La sospensione di Johnson & Johnson è l'ennesimo ostacolo alla campagna ... Ma il titolo dei titoli, oggi, ci porta negli Stati Uniti, dove il presidente Joe Biden sta per annunciare il ritiro delle ...