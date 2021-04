It Takes Two e oltre! Il prossimo titolo di Hazelight 'lascerà a bocca aperta', parola di Josef Fares (Di mercoledì 14 aprile 2021) Hazelight Studios è attualmente uno dei pochi sviluppatori nel settore in questo momento che offre giochi incentrati esclusivamente sulla modalità cooperativa. La loro varietà di gameplay, l'attenzione alla narrazione e la qualità generale li ha aiutati a giustificare tale scelta in più occasioni. Con A Way Out e It Takes Two, il boss Hazelight e game director Josef Fares ha fatto promesse audaci, ed è giusto dire che entrambi i giochi sono stati all'altezza delle aspettative. Ora, sempre secondo Fares, il terzo gioco a cui lo studio sta lavorando sarà ancora migliore. Parlando in un'intervista, Fares ha osservato di non essere sorpreso dalla forte accoglienza della critica per It Takes Two, visto che era davvero sicuro della qualità del gioco fatto da ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 aprile 2021)Studios è attualmente uno dei pochi sviluppatori nel settore in questo momento che offre giochi incentrati esclusivamente sulla modalità cooperativa. La loro varietà di gameplay, l'attenzione alla narrazione e la qualità generale li ha aiutati a giustificare tale scelta in più occasioni. Con A Way Out e ItTwo, il bosse game directorha fatto promesse audaci, ed è giusto dire che entrambi i giochi sono stati all'altezza delle aspettative. Ora, sempre secondo, il terzo gioco a cui lo studio sta lavorando sarà ancora migliore. Parlando in un'intervista,ha osservato di non essere sorpreso dalla forte accoglienza della critica per ItTwo, visto che era davvero sicuro della qualità del gioco fatto da ...

