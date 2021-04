Intesa Sanpaolo, accordo con sindacati post integrazione UBI (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – E’ stato firmato con i sindacati l’accordo per l’integrazione del Gruppo UBI nel Gruppo Intesa Sanpaolo. L’accordo, firmato oggi, definisce il percorso di armonizzazione dei trattamenti economico/normativi relativi a tutto il personale del nuovo Gruppo Intesa Sanpaolo e definisce un programma che porterà alla scadenza della contrattazione di secondo livello il 31 dicembre 2021. “Gli accordi sottoscritti questa notte permettono di gettare le basi per una piena integrazione delle persone nel Gruppo, valorizzandone le competenze e garantendone lo sviluppo professionale”, spiega il Ceo Carlo Messina, aggiungendo “ancora una volta le buone relazioni e il dialogo costruito negli anni da entrambe le parti, portando beneficio ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 aprile 2021) (Teleborsa) – E’ stato firmato con il’per l’del Gruppo UBI nel Gruppo. L’, firmato oggi, definisce il percorso di armonizzazione dei trattamenti economico/normativi relativi a tutto il personale del nuovo Gruppoe definisce un programma che porterà alla scadenza della contrattazione di secondo livello il 31 dicembre 2021. “Gli accordi sottoscritti questa notte permettono di gettare le basi per una pienadelle persone nel Gruppo, valorizzandone le competenze e garantendone lo sviluppo professionale”, spiega il Ceo Carlo Messina, aggiungendo “ancora una volta le buone relazioni e il dialogo costruito negli anni da entrambe le parti, portando beneficio ...

Advertising

juventusfc : Intesa Sanpaolo Official Bank di Juventus! ? - Cluster_Spring : RT @intesasanpaolo: Intesa Sanpaolo @AssobiotecNews @Cluster_Spring insieme per la XIV ed. del 'BioInItaly Investment Forum & Intesa Sanpa… - lamescolanza : Integrazione di UBI nel Gruppo Intesa Sanpaolo: raggiunto l’accordo con le organizzazioni sindacali - CuoreEconomico : Integrazione del Gruppo UBI in Intesa Sanpaolo: raggiunto l'accordo con le organizzazioni sindacali | cuoreeconomic… - ESG89_Group : Integrazione del Gruppo UBI in Intesa Sanpaolo: raggiunto l'accordo con le organizzazioni sindacali | cuoreeconomic… -