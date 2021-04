Indagine di Confimprese | Pmi italiane all’estero | moda e ristorazione in stallo Export | cresce il ruolo di Sace

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 14 aprile 2021) È una fotografia in chiaro scuro quella che emerge dalle ultime rilevazioni del Centro studi retailsull’internazionalizzazione delle aziendee sui piani di sviluppo stimati per l’anno in corso. Su un panel di circa 40 rispondenti di medie e grandi dimensioni, la previsione è pari a 390 aperture e 128 chiusure, che porta il delta a 262 nuove aperture. È un quadro generale che riflette la situazione pre-pandemica: nel 2020 i punti vendita delle imprese associate presentierano 3620, di cui 2491 nel non food, 620 nell’abbigliamento e accessori, 509 nella. Il settore con prospettive migliori è il non food con 292 aperture: in testa immobiliare, make up e cura persona, arredo casa, comparti che anche in Italia sono stati soggetti a un regime meno restrittivo delle misure di ...