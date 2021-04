Il Paradiso delle Signore, oggi 14 aprile: Giuseppe incolpa Irene (Di mercoledì 14 aprile 2021) Trama e anticipazioni Il Paradiso delle Signore puntata di oggi: Giuseppe pur di farla franca incolpa Irene. L’Amato fa il nome della Venere ad Armando aggiungendo un particolare non da poco. Le Veneri intanto scoprono che Nino, il ragazzo per cui Dora ha perso la testa è un seminarista. Intanto Dante informa Adelaide di voler organizzare un incontro d’affari al Circolo. Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 14 aprile 2021) Trama e anticipazioni Ilpuntata dipur di farla franca. L’Amato fa il nome della Venere ad Armando aggiungendo un particolare non da poco. Le Veneri intanto scoprono che Nino, il ragazzo per cui Dora ha perso la testa è un seminarista. Intanto Dante informa Adelaide di voler organizzare un incontro d’affari al Circolo. Torna l’appuntamento quotidiano con la soap opera Il Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

cribettt : @luisaMononoke @GuardaStelle82 Il tutto in una atmosfera anni ‘60 che manco il Paradiso delle Signore - infoitcultura : Il Paradiso delle Signore 5 cosa prova Marta per Dante? - CATERINA71M : @joleflower Ma non è Nino, new entry al paradiso delle signore??! - infoitcultura : Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 5 14 aprile 2021: puntata 128 - infoitcultura : Anticipazioni Il paradiso delle signore: spoiler settimana 19-23 aprile -