Gramellini: Castellitto sbaglia, Spacey quella mano sulla coscia non la deve proprio mettere (Di mercoledì 14 aprile 2021) Qualche giorno fa, Pietro Castellitto, protagonista della serie Sky su Totti, “Speravo de morì prima”, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui, tra le altre cose, ha definito il #MeToo una grande ipocrisia. Castellitto ha dichiarato: «Penso ai milioni incassati dagli studi legali attraverso il monumento all’ipocrisia del Me Too, battaglia sacrosanta, ma se Kevin Spacey mi mette la mano sulla coscia gliela sposto, non gli rovino la vita chiedendo pure soldi». Oggi, sul Corriere della Sera, gli risponde Massimo Gramellini, che definisce la sua un’affermazione “un po’ banale”. Ed aggiunge: “È il pensiero della stragrande maggioranza, e ogni volta mi stupisco che si cerchi di farlo passare per coraggioso e anticonformista, mentre è quanto di più pigro ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 aprile 2021) Qualche giorno fa, Pietro, protagonista della serie Sky su Totti, “Speravo de morì prima”, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport in cui, tra le altre cose, ha definito il #MeToo una grande ipocrisia.ha dichiarato: «Penso ai milioni incassati dagli studi legali attraverso il monumento all’ipocrisia del Me Too, battaglia sacrosanta, ma se Kevinmi mette lagliela sposto, non gli rovino la vita chiedendo pure soldi». Oggi, sul Corriere della Sera, gli risponde Massimo, che definisce la sua un’affermazione “un po’ banale”. Ed aggiunge: “È il pensiero della stragrande maggioranza, e ogni volta mi stupisco che si cerchi di farlo passare per coraggioso e anticonformista, mentre è quanto di più pigro ...

Advertising

napolista : #Gramellini: #Castellitto sbaglia, #Spacey quella mano sulla coscia non la deve proprio mettere Sul Corriere defini… - mimmaotto : @ardigiorgio Ho letto Gramellini Però sono più in accordo con risposta Castellitto - _Cotu : Castellitto dice al Corriere che se “Kevin Spacey gli mette una mano sulla coscia lui gliela sposta, non gli rovina… - Daniele_Manca : L’errore di prospettiva di Castellitto, Kevin Spacey e le molestie alle donne | Il #Caffè di ?@MaxGramel? - ?… -

Ultime Notizie dalla rete : Gramellini Castellitto Natale in casa Cupiello travolge Potter. Juve perde col botto - Su Rai1 la trasposizione televisiva di 'Natale in Casa Cupiello', con Sergio Castellitto, Marina ... Su Rai2 'Tg2 Post' con Mariastella Gelmini, Massimo Gramellini, Massimo Antonelli ospiti di Manuela ...

Natale in casa Cupiello travolge Potter. Juve perde col botto - Su Rai1 la trasposizione televisiva di 'Natale in Casa Cupiello', con Sergio Castellitto, Marina ... Su Rai2 'Tg2 Post' con Mariastella Gelmini, Massimo Gramellini, Massimo Antonelli ospiti di Manuela ...

Castellitto, Kevin Spacey e le molestie alle donne | Il Caffè di Massimo Gramellini Corriere della Sera Su Rai1 la trasposizione televisiva di 'Natale in Casa Cupiello', con Sergio, Marina ... Su Rai2 'Tg2 Post' con Mariastella Gelmini, Massimo, Massimo Antonelli ospiti di Manuela ...Su Rai1 la trasposizione televisiva di 'Natale in Casa Cupiello', con Sergio, Marina ... Su Rai2 'Tg2 Post' con Mariastella Gelmini, Massimo, Massimo Antonelli ospiti di Manuela ...