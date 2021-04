Continuano a diminuire i contagi nella nostra provincia | i dati comune per comune

(Di mercoledì 14 aprile 2021) La dimensione statistica dei nuovi casi identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) mostra, per la settimana che va dal 7 al 13 aprile 2021, un ulteriore decremento complessivo di nuovi casi pari a –604 contro i -197 della settimana precedente; ciò corrisponde ad un decremento pari a -34%, rispetto al -10% della settimana precedente; la media giornaliera di nuovi casi scende a 164, dal valore di 250settimana precedente. Iconfermano quanto osservato ormai da quattro settimane: una decelerazione della curva, il raggiungimento e il superamento del plateau e l’avvio della fase discendente che si presenta in lento ma costante consolidamento. Il valore di incidenza complessivo settimanale, a livellole, scende dai 170 casi di tre settimane fa, ed ai 153 della scorsa settimana, ai ...

Advertising

RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-138). A fronte di 50.487… - dakota_rain1986 : RT @RegLombardia: #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-138). A fronte di 50.487 tampon… - mapivi63 : RT @RegLombardia: #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-138). A fronte di 50.487 tampon… - bisciaz : RT @RegLombardia: #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-138). A fronte di 50.487 tampon… - GiCalvagna : RT @RegLombardia: #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-138). A fronte di 50.487 tampon… -

Ultime Notizie dalla rete : Continuano diminuire

BergamoNews.it

L'isola nell'Atlantico ha pochi casi (meno di 10) di Covid al giorno e. E, secondo le stime del Governo, la maggior parte della popolazione riceverà la prima dose del vaccino ...Lo sport in Sicilia non si ferma: sia disputare i Campionati per i più giovani in modalità di svolgimento per "concentramento"... è stata fatta pergli appuntamenti e, così, il ...In Lombardia, intanto, continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e negli altri reparti (-138). A fronte di 50.487 tamponi effettuati, sono 2.153 i nuovi positivi (4,2%). I ...Non solo Italia, ci sono anche alcune mete all'estero tra le destinazioni che possono essere scelte per le vacanze di quest'estate. Islanda, Gibilterra, Canarie, Malta, Portogallo ...