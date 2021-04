Calciomercato Serie A LIVE: la Juve punta Kean e Aguero, l’Inter De Paul (Di mercoledì 14 aprile 2021) Calciomercato Serie A LIVE: gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sul Calciomercato che così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. MERCOLEDI 14 APRILE Calciomercato Juventus, nuovo assalto a Kean: pronto un sacrificio in difesa (CLICCA QUI)Il Torino pesca in casa Cagliari: piacciono Joao Pedro e Cragno (CLICCA QUI)Calciomercato Inter, obiettivo De Paul: due contropartite per l’Udinese (CLICCA QUI)In Spagna sicuri: Aguero alla ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021): gli ultimi aggiornamenti su tutte le trattative, i rumors e i retroscena relativi al mercato del massimo campionato italiano e non solo Tutto quel che c’è da sapere sulche così tanto appassiona i tifosi giorno dopo giorno: ecco tutte le principali notizie dallaA e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24. MERCOLEDI 14 APRILEntus, nuovo assalto a: pronto un sacrificio in difesa (CLICCA QUI)Il Torino pesca in casa Cagliari: piacciono Joao Pedro e Cragno (CLICCA QUI)Inter, obiettivo De: due contropartite per l’Udinese (CLICCA QUI)In Spagna sicuri:alla ...

Advertising

sportli26181512 : Inter, i ricordi di Maicon: 'Nel cuore la partita col Bayern, ma non la finale di Madrid. Quel siparietto con Mou..… - MarcoGiordano6 : +++Aggiornamento questione stadi+++ Domani vertice @VVezzali #Gravina e #DalPino: si studia il piano per riaprire g… - calciomercatoit : ? ESCLUSIVO | Riapertura stadi in #SerieA: domani il vertice decisivo #Vezzali-#Gravina-#DalPino ? ?? via… - fantapiu3 : Le ??quotazioni?? #fantacalcio della #SerieA 2020/21 targate #Fantapiu3 #FantaLeghe #seriea #calciomercato… - gilnar76 : Conte vuole riscrivere la ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie De Zerbi - Fiorentina, amici contro... Sarà la volta buona? Ma nonostante per l'ennesimo anno bisogna giocarsi la permanenza nella massima serie fino all'ultima giornata; a tener banco è anche il toto allenatore per la prossima stagione. Beppe Iachini ...

Roma, Smalling diventa un caso. La situazione sull'infortunio Nelle 10 partite di serie A in cui il gigante vegano ha giocato da titolare sono arrivate 7 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Quando invece è mancato per via degli infortuni il dato è crollato: 5 ...

Materazzi sui posti in Champions League: 'Al momento la Juve è la squadra che vedo peggio' Interessante però la lotta per un posto nelle prossime competizioni europee e quella per la permanenza in Serie A. Milan, Juventus, Atalanta, Napoli, Lazio e Roma si giocheranno fino a fine ...

Lega Serie A, via libera UFFICIALE alla nuova sala Var centralizzata Il comunicato: Le Società hanno approvato, a larga maggioranza (18 voti favorevoli), il progetto di creazione di un centro di produzione televisiva della Lega Serie A presso EI Towers . (Calciomercato ...

Ma nonostante per l'ennesimo anno bisogna giocarsi la permanenza nella massimafino all'ultima giornata; a tener banco è anche il toto allenatore per la prossima stagione. Beppe Iachini ...Nelle 10 partite diA in cui il gigante vegano ha giocato da titolare sono arrivate 7 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Quando invece è mancato per via degli infortuni il dato è crollato: 5 ...Interessante però la lotta per un posto nelle prossime competizioni europee e quella per la permanenza in Serie A. Milan, Juventus, Atalanta, Napoli, Lazio e Roma si giocheranno fino a fine ...Il comunicato: Le Società hanno approvato, a larga maggioranza (18 voti favorevoli), il progetto di creazione di un centro di produzione televisiva della Lega Serie A presso EI Towers . (Calciomercato ...