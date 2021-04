Blizzard Arcade Collection fa il salto di qualità: due nuovi giochi e nuove funzioni (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tre giochi classici Blizzard in un unico e conveniente pacchetto sono una gran cosa, ma sapevamo di poter fare di meglio. Ecco perché abbiamo arricchito la Blizzard Arcade Collection aggiungendo altri due giochi al pacchetto. Lost Vikings 2 e RPM Racing sono stati introdotti nella Blizzard Arcade Collection! Se possiedi già la Blizzard Arcade Collection, sappi che la patch Leggi su insidethegame.home.blog (Di mercoledì 14 aprile 2021) Treclassiciin un unico e conveniente pacchetto sono una gran cosa, ma sapevamo di poter fare di meglio. Ecco perché abbiamo arricchito laaggiungendo altri dueal pacchetto. Lost Vikings 2 e RPM Racing sono stati introdotti nella! Se possiedi già la, sappi che la patch

Advertising

zazoomblog : Blizzard Arcade Collection fa il salto di qualità: due nuovi giochi e nuove funzioni - insidetgame : Blizzard Arcade Collection fa il salto di qualità: due nuovi giochi e nuove funzioni - infoitscienza : Blizzard Arcade Collection si è espansa con 2 giochi in più, gratis – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console |… - GamingToday4 : Blizzard Arcade Collection si è espansa con 2 giochi in più, gratis -