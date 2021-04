Astrazeneca definitivamente sospeso in Danimarca

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Lacesseràdi somministrare il vaccino anti-Covid-19 di. Lo riferiscono fonti anonime all’emittente TV 2, ripresa dal Guardian. Dalla Germania arriva un’altra decisione sul farmaco di Oxford. Ai tedeschi di età inferiore ai sessant’anni che hanno già ricevuto la prima dose del vaccino diverrà somministrata una seconda dose di un siero anti Covid differente, o quello di Pfizer/BioNTech o quello di Moderna. E’ quanto hanno concordato il governo e i Laender, secondo quanto riporta l’agenzia Dpa.Lo scorso 30 marzo la Germania aveval’inoculazione del vaccino contro il coronavirus dialle persone di età inferiore ai 60 anni per il timore sorto da alcuni rari casi di trombi in alcuni pazienti che avevano ricevuto il ...

Secondo Tv 2, la decisione provocherà ritardi di poche settimane nella campagna di vaccinazione danese, in Danimarca è stata fermatala somministrazione del vaccino anti Covid sviluppato dall'azienda per i timori legati ai suoi effetti collaterali. Lo ha riferito l'emittente ...Secondo fonti citate dai media danesi , la Danimarca sospenderàl'uso del vaccinoe fermerà fino a nuovo ordine Johnson & Johnson. Articolo in aggiornamento...La Danimarca sospenderà definitivamente l'uso del vaccino anti-Covid di AstraZeneca. Lo ha reso noto l'emittente televisiva pubblica Tv2, citando fonti anonime, secondo quanto riporta il Guardian.La Danimarca sospenderà in maniera definitiva AstraZeneca dal proprio programma vaccinale. La notizia riportata dalla "TV2" danese anticipa la conferenza stampa in ...