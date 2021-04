Assassin's Creed: Valhalla, l'uscita del DLC L'Ira dei Druidi è stata rinviata (Di mercoledì 14 aprile 2021) A marzo, Ubisoft aveva annunciato che i giocatori sarebbero stati catapultati in Irlanda grazie al DLC Wrath of the Druids per Assassin's Creed: Valhalla. L'espansione standalone doveva essere lanciata il 29 aprile e fornire ai giocatori tonnellate di nuovi contenuti da giocare. Tuttavia, Ubisoft ha annunciato oggi che ha deciso di spostare la data di lancio al 13 maggio. Attualmente, il team non ha annunciato il motivo esatto di questo ritardo. Tuttavia, hanno detto che stanno mettendo insieme un comunicato "per fornire trasparenza" sulla decisione. Condivideranno anche alcune informazioni interne sul processo di sviluppo del team, che potrebbe darci un'idea di quando aspettarci ulteriori DLC. Sicuramente i ritardi sono diventati la norma nell'ultimo anno, date le conseguenze della pandemia nel mondo, quindi questa non è la notizia ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 14 aprile 2021) A marzo, Ubisoft aveva annunciato che i giocatori sarebbero stati catapultati in Irlanda grazie al DLC Wrath of the Druids per's. L'espansione standalone doveva essere lanciata il 29 aprile e fornire ai giocatori tonnellate di nuovi contenuti da giocare. Tuttavia, Ubisoft ha annunciato oggi che ha deciso di spostare la data di lancio al 13 maggio. Attualmente, il team non ha annunciato il motivo esatto di questo ritardo. Tuttavia, hanno detto che stanno mettendo insieme un comunicato "per fornire trasparenza" sulla decisione. Condivideranno anche alcune informazioni interne sul processo di sviluppo del team, che potrebbe darci un'idea di quando aspettarci ulteriori DLC. Sicuramente i ritardi sono diventati la norma nell'ultimo anno, date le conseguenze della pandemia nel mondo, quindi questa non è la notizia ...

Advertising

DiabloSensei : ASSASSIN'S CREED 3 || PC || EL SACRIFICIO || DIRECTO FINAL - bigdarktiger : Assassin's Creed in BRASILE? Possibile, per lo scrittore di Valhalla - GamingToday4 : Assassin’s Creed Valhalla – Rimandato il DLC L’ira dei druidi! - NerdPool_IT : Assassin’s Creed Valhalla: rinviato il nuovo DLC L’ira dei Druidi - cucu7tee : @bloodyvangel MMMH a oltre quelle già citate direi: Yang e Blake (RWBY) Yuu e Touko (Bloom Into You) Clarke e Lexa… -

Ultime Notizie dalla rete : Assassin Creed Assassin's Creed Valhalla: L'Ira dei Druidi è stato rimandato E nnesima notizia, ennesimo rinvio in questi due difficili anni per l'industria tutta: anche il DLC di Assassin's Creed Valhalla, chiamato l'Ira dei Druidi, è stato rimandato, scoprite con noi a quando Se il 2020, causa pandemia da Coronavirus , è stato l'anno dei rinvii, questo 2021 sicuramente non ...

Assassin's Creed: Valhalla, l'uscita del DLC è stata ufficialmente rinviata A marzo, Ubisoft aveva annunciato che i giocatori sarebbero stati catapultati in Irlanda grazie al DLC Wrath of the Druids per Assassin's Creed: Valhalla. L'espansione standalone doveva essere lanciata il 29 aprile e fornire ai giocatori tonnellate di nuovi contenuti da giocare. Tuttavia, Ubisoft ha annunciato oggi che ha ...

Assassin’s Creed Meteor sarà il prossimo gioco? Indizi su ambientazione Tom's Hardware Italia Assassin’s Creed Valhalla – Rimandato il DLC L’ira dei druidi! Dovremo attendere ancora per mettere le mani sul DLC L'ira dei Druidi di Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft ha infatti annunciato un rinvio di due settimane.

Assassin’s Creed Valhalla: L’Ira dei Druidi è stato rimandato Ennesima notizia, ennesimo rinvio in questi due difficili anni per l’industria tutta: anche il DLC di Assassin’s Creed Valhalla, chiamato l’Ira dei Druidi, è stato rimandato, scoprite con noi a quando ...

E nnesima notizia, ennesimo rinvio in questi due difficili anni per l'industria tutta: anche il DLC di'sValhalla, chiamato l'Ira dei Druidi, è stato rimandato, scoprite con noi a quando Se il 2020, causa pandemia da Coronavirus , è stato l'anno dei rinvii, questo 2021 sicuramente non ...A marzo, Ubisoft aveva annunciato che i giocatori sarebbero stati catapultati in Irlanda grazie al DLC Wrath of the Druids per's: Valhalla. L'espansione standalone doveva essere lanciata il 29 aprile e fornire ai giocatori tonnellate di nuovi contenuti da giocare. Tuttavia, Ubisoft ha annunciato oggi che ha ...Dovremo attendere ancora per mettere le mani sul DLC L'ira dei Druidi di Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft ha infatti annunciato un rinvio di due settimane.Ennesima notizia, ennesimo rinvio in questi due difficili anni per l’industria tutta: anche il DLC di Assassin’s Creed Valhalla, chiamato l’Ira dei Druidi, è stato rimandato, scoprite con noi a quando ...