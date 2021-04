Al via l’edizione 2021 del Premio Vera Schiavazzi (Di mercoledì 14 aprile 2021) È online il bando per la quinta edizione del Premio Giornalistico Vera Schiavazzi.L’argomento di quest’anno è “IL LAVORO CHE VERRÀ”.Che cosa succederà al mondo del lavoro una volta superata questa fase di pandemia? Questi mesi di emergenza sanitaria hanno mandato in crisi le filiere economiche del terziario (dalla ristorazione al turismo, dal fitness a diversi settori commerciali) il tutto in un contesto già indebolito dal ricorso costante a forme di lavoro che negli anni hanno eroso diritti, tutele, prospettive. Un nodo particolarmente gravoso riguarda la condizione del lavoro femminile, già caratterizzato da disparità di trattamento e di retribuzione, che la pandemia ha reso ancora peggiore. Un panorama difficile nel quale, sempre più spesso, fioriscono filiere di lavori creativi, multilevel, inquadramenti professionali ambigui che ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 14 aprile 2021) È online il bando per la quinta edizione delGiornalistico.L’argomento di quest’anno è “IL LAVORO CHE VERRÀ”.Che cosa succederà al mondo del lavoro una volta superata questa fase di pandemia? Questi mesi di emergenza sanitaria hanno mandato in crisi le filiere economiche del terziario (dalla ristorazione al turismo, dal fitness a diversi settori commerciali) il tutto in un contesto già indebolito dal ricorso costante a forme di lavoro che negli anni hanno eroso diritti, tutele, prospettive. Un nodo particolarmente gravoso riguarda la condizione del lavoro femminile, già caratterizzato da disparità di trattamento e di retribuzione, che la pandemia ha reso ancora peggiore. Un panorama difficile nel quale, sempre più spesso, fioriscono filiere di lavori creativi, multilevel, inquadramenti professionali ambigui che ...

