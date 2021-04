WTA Charleston II 2021, risultati 12 aprile. Facili vittorie per Tomljanovic e Rogers, bene anche Tauson (Di martedì 13 aprile 2021) Il torneo MUSC Health Women’s Open 2021 di tennis, di categoria WTA 250, che si gioca sulla terra battuta (di colore verde) di Charleston (il secondo dei due consecutivi nella stessa località, che va a rimpiazzare quello cancellato ad Anning, in Cina), in Sud Carolina, USA, vede oggi disputarsi i primi sei incontri del primo turno. I due derby statunitensi premiano Lauren Davis, che piega in due set Coco Vandeweghe con il punteggio di 7-6 (3) 6-4, salvando un set point nel primo parziale e trovando il break decisivo nel decimo game nel secondo set, e Shelby Rogers, che spazza via Caty McNally con un perentorio 6-0 6-1 in un’ora di gioco. Altrettanto rapida l’affermazione dell’australiana Ajla Tomljanovic sulla messicana Renata Zarazua, liquidata con un duplice 6-1, mentre servono tre set all’altra statunitense Madison ... Leggi su oasport (Di martedì 13 aprile 2021) Il torneo MUSC Health Women’s Opendi tennis, di categoria WTA 250, che si gioca sulla terra battuta (di colore verde) di(il secondo dei due consecutivi nella stessa località, che va a rimpiazzare quello cancellato ad Anning, in Cina), in Sud Carolina, USA, vede oggi disputarsi i primi sei incontri del primo turno. I due derby statunitensi premiano Lauren Davis, che piega in due set Coco Vandeweghe con il punteggio di 7-6 (3) 6-4, salvando un set point nel primo parziale e trovando il break decisivo nel decimo game nel secondo set, e Shelby, che spazza via Caty McNally con un perentorio 6-0 6-1 in un’ora di gioco. Altrettanto rapida l’affermazione dell’australiana Ajlasulla messicana Renata Zarazua, liquidata con un duplice 6-1, mentre servono tre set all’altra statunitense Madison ...

