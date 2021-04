Wall Street a due velocità (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – Prosegue contrastata la borsa di Wall Street confermando l’impostazione cauta dell’avvio dopo l’uscita dei dati sull’inflazione di marzo che hanno continuato a crescere segnalando la ripresa dell’economia a stelle e strisce. Sul sentiment degli investitori pesa la sospensione del vaccino Johnson & Johnson per alcuni casi di trombosi sospette. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones scambia con un calo dello 0,52% mentre, al contrario l’S&P-500 rimane a 4.132 punti. In denaro il Nasdaq 100 (+0,9%); come pure, guadagni frazionali per l’S&P 100 (+0,31%). Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti utilities (+1,22%), beni di consumo secondari (+0,74%) e informatica (+0,66%). Tra i più negativi della lista dell’S&P 500, troviamo i comparti finanziario (-0,99%), beni industriali (-0,83%) e materiali (-0,52%).Tra le ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 aprile 2021) (Teleborsa) – Prosegue contrastata la borsa diconfermando l’impostazione cauta dell’avvio dopo l’uscita dei dati sull’inflazione di marzo che hanno continuato a crescere segnalando la ripresa dell’economia a stelle e strisce. Sul sentiment degli investitori pesa la sospensione del vaccino Johnson & Johnson per alcuni casi di trombosi sospette. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones scambia con un calo dello 0,52% mentre, al contrario l’S&P-500 rimane a 4.132 punti. In denaro il Nasdaq 100 (+0,9%); come pure, guadagni frazionali per l’S&P 100 (+0,31%). Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti utilities (+1,22%), beni di consumo secondari (+0,74%) e informatica (+0,66%). Tra i più negativi della lista dell’S&P 500, troviamo i comparti finanziario (-0,99%), beni industriali (-0,83%) e materiali (-0,52%).Tra le ...

