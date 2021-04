Università, il 3+2? Un modello fragile mentre era ancora in fasce (Di martedì 13 aprile 2021) Da 20 anni l’Università italiana viene “riformata” con assiduità. E il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) offrirà un’altra ghiotta occasione di riforme epocali. Trascurando per un momento i duelli rusticani per la spartizione della torta, del tutto ipotetica, non varrebbe anche la pena di ripensare al sistema educativo verticale e seriale nato 20 anni fa: laurea breve, laurea magistrale, percorso dottorale? Il percorso didattico di chi si è laureato 10 anni fa è spesso un pallido parente di quello attuale, che sarà a sua volta diverso da quello di chi tra dieci anni seguirà la stessa strada. È l’istituzione che si adatta alla costante evoluzione delle conoscenze? In qualche caso accade. Se i cambiamenti calzano a pennello chi li impone, il sapere non si crea al ritmo delle nuove versioni di smartphone. La costruzione del sapere è slow. Dopo la pandemia, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Da 20 anni l’italiana viene “riformata” con assiduità. E il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) offrirà un’altra ghiotta occasione di riforme epocali. Trascurando per un momento i duelli rusticani per la spartizione della torta, del tutto ipotetica, non varrebbe anche la pena di ripensare al sistema educativo verticale e seriale nato 20 anni fa: laurea breve, laurea magistrale, percorso dottorale? Il percorso didattico di chi si è laureato 10 anni fa è spesso un pallido parente di quello attuale, che sarà a sua volta diverso da quello di chi tra dieci anni seguirà la stessa strada. È l’istituzione che si adatta alla costante evoluzione delle conoscenze? In qualche caso accade. Se i cambiamenti calzano a pennello chi li impone, il sapere non si crea al ritmo delle nuove versioni di smartphone. La costruzione del sapere è slow. Dopo la pandemia, il ...

