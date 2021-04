Ultime Notizie Roma del 13-04-2021 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 aprile 2021)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione è da parte di Francesco Vitale tensioni nella notte in Val Susa treno TAV e forze dell’ordine a San didero per l’avvio dei lavori di costruzione del nuovo Autoporto dell’autostrada a32 torino-bardonecchia pietre e petardi sono stati lanciati contro la polizia che ha risposto con lacrimogeni manifestanti Accorsi per il timore che volessero sgomberare il presidio notav ci sarebbero alcuni feriti tra forze dell’ordine operai neanche notava riferiscono di feriti tra i manifestanti che si oppongono alla torino-lione in arrivo in Italia Questa settimana due milioni duecentomila dosi di vaccini anti covid e oggi a Pratica di Mare ne saranno stoccate 360.000 tra Johnson & Johnson e astrazeneca il generale figliuolo intanto Avvisa le regioni la campagna vaccinale deve proseguire in maniera uniforme a ...