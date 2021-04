Tumori | Medtronic e Ieo siglano accordo basato su esito trattamento dolore cronico

(Di martedì 13 aprile 2021) Roma, 13 apr. (Adnkronos Salute) – Siglato il primoin Italia di procurementsul valore neldelper i pazienti oncologici tra, azienda specializzata in tecnologie mediche e l’Irccs Istituto europeo di oncologia di Milano. Si tratta del primo esempio nel nostro Paese di un programma di condivisione del rischio neldi pazienti oncologici che hanno sviluppato una seguito delchirurgico o farmacologico di questa patologia che ogni anno colpisce in Italia oltre 377.000 persone. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Primo esempio di condivisione rischio nel trattamento di pazienti oncologici con dolore post chirurgia o terapia farmacologica ...