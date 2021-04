The Last of Us in 4K e a 60FPS per PS5. Il video della versione next-gen (Di martedì 13 aprile 2021) The Last of Us , l’apprezzato titolo di Naughty Dog , si mostra in un video in 4k ed a 60FPS per PS5. Può essere giocato su next-gen attraverso la retrocompatibilità. Tuttavia, qualcuno ha pensato a come potrebbe essere il titolo su PS5 con un upgrade next-gen. Nello specifico, il canale YouTube ElAnalistaDeBits, ha pensato di realizzare una versione di nuova generazione del gioco targato ND. Il canale parte dall’ottima versione PS4 e, aggiungendo programmi di upscaling gestiti dall’IA, ottiene come risultato un’immagine in 4K e a 60FPS, ovvero come potrebbe apparire il gioco su PS5 con un apposito aggiornamento. Ovviamente, il video del canale non ci permette di capire le reali differenze che risulterebbero attraverso ... Leggi su helpmetech (Di martedì 13 aprile 2021) Theof Us , l’apprezzato titolo di Naughty Dog , si mostra in unin 4k ed aper PS5. Può essere giocato su-gen attraverso la retrocompatibilità. Tuttavia, qualcuno ha pensato a come potrebbe essere il titolo su PS5 con un upgrade-gen. Nello specifico, il canale YouTube ElAnalistaDeBits, ha pensato di realizzare unadi nuova generazione del gioco targato ND. Il canale parte dall’ottimaPS4 e, aggiungendo programmi di upscaling gestiti dall’IA, ottiene come risultato un’immagine in 4K e a, ovvero come potrebbe apparire il gioco su PS5 con un apposito aggiornamento. Ovviamente, ildel canale non ci permette di capire le reali differenze che risulterebbero attraverso ...

Advertising

CriterionDaily : On March 16, 1975, the casts and crews of Pasolini’s SALÒ and Bertolucci’s 1900 faced off on the field. Final scor… - pierrotten1 : @_soy__milk 'Mad Max: Fury Road' e 'Il Quinto Elemento' come film, come serie 'Bonding' (nsfw) e 'Avatar: The Last… - ruettolo : Gli Abyss Herald mi ricordano i Cricker di The Last Of Us non so come fate a trovarli attraenti - cephalus_en : @myzakiyeon @konnect_danielk HTJDJSJSJSKSJS THE LAST ART THO LOOKS COOL WTFJDNDNDN - aybiiii_ : for the last time HAHAHAHHSHSHSHSH -