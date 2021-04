Spotify Car Thing ufficiale: un “telecomando” per smartphone da usare in autoHDblog.it (Di martedì 13 aprile 2021) Alcuni fortunati utenti americani potranno testarlo gratis; una volta disponibile ufficialmente costerà 80 dollari.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di martedì 13 aprile 2021) Alcuni fortunati utenti americani potranno testarlo gratis; una volta disponibile ufficialmente costerà 80 dollari.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

gigibeltrame : Spotify Car Thing ufficiale: un 'telecomando' per smartphone da usare in auto #digilosofia - arcafab : Spotify annuncia 'Car Thing' il suo primo dispositivo hardware - HDmotori : Spotify Car Thing ufficiale: un 'telecomando' per smartphone da usare in auto - togone76 : RT @macitynet: Spotify Car Thing è lo schermo smart per la musica in auto -