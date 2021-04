Siete pronti a bere la birra al cioccolato bianco e lamponi? (Di martedì 13 aprile 2021) La nuova birra BrewDog (foto: twitter.com/BrewDogJames)Cambiare il mondo, una birra e una tavoletta di cioccolato (in inglese suona beer and bar) alla volta. È con questo motto che il noto birrificio artigianale scozzese BrewDog presenta la sua nuova creazione: una Ipa al cioccolato bianco e lamponi, nata in collaborazione con Tony’s Chocolonely, un’azienda olandese che produce cioccolato da cacao coltivato in modo etico, tenendo alla larga tutte le forme di nuovo schiavismo. L’annuncio della ciocco-birra è stato dato da James Watt, fondatore di BrewDog, su Twitter. La Tony’s Hopolonely è tecnicamente una white chocolate and raspberry milkshake Ipa, con una gradazione alcolica del 4,2%. Insomma, una rilettura in chiave quasi da pasticceria della India ... Leggi su wired (Di martedì 13 aprile 2021) La nuovaBrewDog (foto: twitter.com/BrewDogJames)Cambiare il mondo, unae una tavoletta di(in inglese suona beer and bar) alla volta. È con questo motto che il noto birrificio artigianale scozzese BrewDog presenta la sua nuova creazione: una Ipa al, nata in collaborazione con Tony’s Chocolonely, un’azienda olandese che produceda cacao coltivato in modo etico, tenendo alla larga tutte le forme di nuovo schiavismo. L’annuncio della ciocco-è stato dato da James Watt, fondatore di BrewDog, su Twitter. La Tony’s Hopolonely è tecnicamente una white chocolate and raspberry milkshake Ipa, con una gradazione alcolica del 4,2%. Insomma, una rilettura in chiave quasi da pasticceria della India ...

