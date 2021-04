Senza Yahoo Answer a interrogarci ci sarà ancora e sempre l’arte (Di martedì 13 aprile 2021) “La nostra vita è una sciarada, sulle prime sembra xxxxyx, e invece è zxxyxz.” Elio e le Storie Tese: Nubi di ieri sul nostro domani odierno (Abitudinario), 1989 Insomma, è ufficiale già da diversi giorni, il 4 maggio 2021 chiuderà Yahoo Answer, il sito di domande e risposte più domandato e più risposto del web, una via di mezzo tra la posta del cuore e un bignami del tutto, tra un happening situazionista e un’opera d’arte dadaista. Ogni volta che mi ci imbattevo (è inevitabile parlarne già al passato, con qualche lacrimuccia di malinconia), pensavo a una di quelle foto di Thomas Struth, l’artista tedesco che ha più volte immortalato visitatori di musei e mostre catturati nell’atto di osservare le opere d’arte davanti a loro. In quegli sguardi, spesso ammirati, a volte sorpresi, non è possibile non notare infiniti quesiti, la ricerca di una ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 aprile 2021) “La nostra vita è una sciarada, sulle prime sembra xxxxyx, e invece è zxxyxz.” Elio e le Storie Tese: Nubi di ieri sul nostro domani odierno (Abitudinario), 1989 Insomma, è ufficiale già da diversi giorni, il 4 maggio 2021 chiuderà, il sito di domande e risposte più domandato e più risposto del web, una via di mezzo tra la posta del cuore e un bignami del tutto, tra un happening situazionista e un’opera d’arte dadaista. Ogni volta che mi ci imbattevo (è inevitabile parlarne già al passato, con qualche lacrimuccia di malinconia), pensavo a una di quelle foto di Thomas Struth, l’artista tedesco che ha più volte immortalato visitatori di musei e mostre catturati nell’atto di osservare le opere d’arte davanti a loro. In quegli sguardi, spesso ammirati, a volte sorpresi, non è possibile non notare infiniti quesiti, la ricerca di una ...

