Regno Unito: rapito il coniglio più grande al mondo (Di martedì 13 aprile 2021) rapito il coniglio Darius lungo più di un metro, era entrato nel Guinness dei primati. La proprietaria offre una ricompensa di mille sterline Darius, coniglio dalla incredibile lunghezza di 129 centimetri, portato via dalla sua gabbia nel giardino di una casa nel villaggio di Stoulton, nel Regno Unito. Nel 2010 era entrato nel Guinness World Record, il libro che certifica primati di ogni genere, per le sue eccezionali dimensioni. "E' un giorno molto triste", ha dichiarato al Guardian la sua proprietaria, Annette Edwards, offrendo una ricompensa di 1.000 sterline per il ritrovamento. "Per favore, riportatecelo", ha scritto su Twitter, affermando che è troppo vecchio per essere usato per la riproduzione. Le ipotesi sull'identità dei rapitori I sospetti si orientino verso ...

