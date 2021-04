Rai | Zanin | “Puntiamo a notiziari in friulano e a rafforzare la sede di Udine”

(Di martedì 13 aprile 2021) TRIESTE – “La Regione non si accontenta delle trasmissioni in lingua friulana, punta ai notiziari di informazione e al rafforzamento della sede di Udine, con personale specializzato e tecnologie all’altezza. Gli obiettivi sono ambiziosi, la strada è lunga ma passo dopo passo ci arriveremo”. Così oggi il presidente del consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia Piero Mauro Zanin e l’assessore Pierpaolo Roberti si sono espressi durante la conferenza stampa che presentava gli atti del recente convegno sulle lingue minoritarie in Rai, in vista della nuova convenzione.

