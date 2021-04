“Mascherine cinesi, una su due non protegge”: quali sono i lotti interessati? (Di martedì 13 aprile 2021) A fine marzo di quest’anno la Guardia di Finanza aveva esteso a tutta Italia un provvedimento di sequestro relativo alle Mascherine con falso marchio CE nell’ambito di un’indagine che era stata avviata dalla Procura di Gorizia. Nell’intera Nazione si parla di 60 milioni di Mascherine sequestrate, ovvero in misura di una mascherina per persona, queste Mascherine sono rispettivamente le FFP2 e le FFP3. Secondo la Procura di Gorizia si parla di uno standard inferiore di addirittura dieci volte. Secondo le indagini che hanno portato la Procura di Gorizia a diramare la disposizione di sequestro per oltre 60 milioni di Mascherine, tutti questi dispositivi hanno una certificazione rilasciata in Turchia, attestante la conformità alle direttive CE, che però non è affatto valida e addirittura in alcuni casi è ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 13 aprile 2021) A fine marzo di quest’anno la Guardia di Finanza aveva esteso a tutta Italia un provvedimento di sequestro relativo allecon falso marchio CE nell’ambito di un’indagine che era stata avviata dalla Procura di Gorizia. Nell’intera Nazione si parla di 60 milioni disequestrate, ovvero in misura di una mascherina per persona, questerispettivamente le FFP2 e le FFP3. Secondo la Procura di Gorizia si parla di uno standard inferiore di addirittura dieci volte. Secondo le indagini che hanno portato la Procura di Gorizia a diramare la disposizione di sequestro per oltre 60 milioni di, tutti questi dispositivi hanno una certificazione rilasciata in Turchia, attestante la conformità alle direttive CE, che però non è affatto valida e addirittura in alcuni casi è ...

