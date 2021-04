LIVE Sonego-Fucsovics 6-3 6-4 | Masters1000 Montecarlo in DIRETTA | il torinese approda al secondo turno e si regala Zverev

(Di martedì 13 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-RAMOS VINOLAS LADI BERRETTINI-DAVIDOVICH FOKINA LADI FOGNINI-KECMANOVIC LADI FABBIANO-HURKACZ LA CRONACA DI SINNER-17.52 La nostradifinisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per commenti ed analisi su questo torneo di. A presto. 17.50 Davvero ottimo il rendimento con il servizio l’italiano: 60% di prime in campo e il 77% di punti conseguiti con questo fondamentale. Anche la percentuale di palle break annullate è ottima: 3 su 4. 17.48 Match ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sonego

SEGUI I RISULTATI IN TEMPO REALE Quattro italiani avanzano su cinque. E ne mancano ancora tre. L'attesa è per Matteo Berrettini che affronterà lo spagnolo Davidovich - Fokina e per Lorenzocontro Marton Fucsovics, ungherese. Curiosità infine per Stefano Travaglia, proveniente dalle qualificazioni, che dovrà giocarsela contro lo spagnolo Carreno - Busta....omaggio per il poliziotto ucciso davanti capito ieri ha visto blinken aste sulle vaccini Iran...per pioggia invece di Caruso e Fabiano oggi INCA anche fulmini Silver cecchinato berrettinie ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RAMOS VINOLAS LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-DAVIDOVICH FOKINA LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-KECMANOVIC LA DIRETTA LIVE DI FABBIANO-HURK ...Lorenzo Sonego dovrà vedersela con Alexander Zverev, in occasione del secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2021. Come e quando seguire il match in diretta e in streaming ...