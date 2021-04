Letizia Ortiz e gli insospettabili look di Mango e Zara (Di martedì 13 aprile 2021) Letizia Ortiz, regina di Spagna, continua a stupire con look low cost. Capi alla portata di tutti, che si mimetizzano perfettamente in un guardaroba ultra sofisticato. Zara e Mango i brand che più preferisce: sfoggiati in svariate occasioni con lo stesso piglio con cui indosserebbe outfit luxury. Sempre impeccabile, dallo stile curatissimo, (a volte) per tutte le tasche, la reale ci insegna quali pezzi scegliere e come portarli. Per farli diventare subito di tendenza. Le regole del low cost Esistono caratteristiche ben precise che la regina di Spagna cerca nei capi di Zara e Mango. Prima tra tutte, lo scollo a V: solo accennato o profondo, sempre libero da collane e pendenti, slancia la figura e mette in mostra il décolleté. Poi le jumpsuit, il pezzo preferito del suo ... Leggi su amica (Di martedì 13 aprile 2021), regina di Spagna, continua a stupire conlow cost. Capi alla portata di tutti, che si mimetizzano perfettamente in un guardaroba ultra sofisticato.i brand che più preferisce: sfoggiati in svariate occasioni con lo stesso piglio con cui indosserebbe outfit luxury. Sempre impeccabile, dallo stile curatissimo, (a volte) per tutte le tasche, la reale ci insegna quali pezzi scegliere e come portarli. Per farli diventare subito di tendenza. Le regole del low cost Esistono caratteristiche ben precise che la regina di Spagna cerca nei capi di. Prima tra tutte, lo scollo a V: solo accennato o profondo, sempre libero da collane e pendenti, slancia la figura e mette in mostra il décolleté. Poi le jumpsuit, il pezzo preferito del suo ...

