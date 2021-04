Infortunio Zappacosta: escluse lesioni muscolari. Il comunicato (Di martedì 13 aprile 2021) Buone notizie per il Genoa di Ballardini: gli esami a cui si è sottoposto Davide Zappacosta hanno escluso lesioni muscolari Buone notizie per il Genoa di Ballardini. Gli esami a cui si è sottoposto Davide Zappacosta hanno escluso lesioni muscolari: il comunicato del Genoa «Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Davide Zappacosta non hanno evidenziato lesioni muscolari. Le condizioni del giocatore verranno valutate giorno per giorno». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021) Buone notizie per il Genoa di Ballardini: gli esami a cui si è sottoposto Davidehanno esclusoBuone notizie per il Genoa di Ballardini. Gli esami a cui si è sottoposto Davidehanno escluso: ildel Genoa «Gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Davidenon hanno evidenziato. Le condizioni del giocatore verranno valutate giorno per giorno». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

dimitripetta : Dopo l'infortunio patito negli ultimi minuti della gara con la Juventus, arrivano buone notizie per Davide… - infoitsport : Genoa, le ultime sull'infortunio muscolare di Zappacosta - TuttoFanta : ??Report #GENOA: ?Oggi #Zappacosta si sottoporrà ad un controllo più approfondito per verificare l’entità dell'info… - MilanPress_it : Ansia Genoa per Zappacosta ?? - Fantacalcio : Genoa, le ultime sull'infortunio muscolare di Zappacosta -