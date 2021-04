Grimaldi acquisisce in Spagna gli asset della compagnia Trasmediterránea (Di martedì 13 aprile 2021) Firmato un accordo che prevede l’acquisto, da parte del gruppo italiano, di cinque navi e due terminal a Valencia e Barcellona, nonché? i diritti per operare con le Baleari Leggi su ilsole24ore (Di martedì 13 aprile 2021) Firmato un accordo che prevede l’acquisto, da parte del gruppo italiano, di cinque navi e due terminal a Valencia e Barcellona, nonché? i diritti per operare con le Baleari

Tennistavolo: ttausoniaenna.it: L'Ausonia batte in finale l'Etna Riposto e approda alla fase nazionale della Coppa Italia per Regioni Alla soddisfazione della dirigenza, con in testa il Presidente Luigi Grimaldi, presente alla ... la squadra con 8 punti e la prima piazza, acquisisce il diritto di accesso alla fase finale dei play off ...

