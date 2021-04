Gravina: “Nessun focolaio in Nazionale, lo dicono i dati” (Di martedì 13 aprile 2021) Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato nel Consiglio Federale di oggi affrontando anche l’argomento relativo al focolaio che si è scatenato tra i giocatori, lo staff e i dirigenti della Nazionale dopo le ultime partite dell’Italia valide per le qualificazione ai Mondiali 2022: “Lo dicono i dati che abbiamo raccolto: fino al 31 marzo il gruppo squadra risultava assolutamente negativo. Non vogliamo entrare nel merito di alcune valutazioni scientifiche, ma tra i contagiati sono state individuate varianti differenti del virus, quindi il cluster della Nazionale non è un cluster: la catena non è mai stata alimentata”. Foto: sito FIGC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 aprile 2021) Il presidente della FIGC, Gabriele, ha parlato nel Consiglio Federale di oggi affrontando anche l’argomento relativo alche si è scatenato tra i giocatori, lo staff e i dirigenti delladopo le ultime partite dell’Italia valide per le qualificazione ai Mondiali 2022: “Loche abbiamo raccolto: fino al 31 marzo il gruppo squadra risultava assolutamente negativo. Non vogliamo entrare nel merito di alcune valutazioni scientifiche, ma tra i contagiati sono state individuate varianti differenti del virus, quindi il cluster dellanon è un cluster: la catena non è mai stata alimentata”. Foto: sito FIGC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

