Fukushima, via libera all'acqua radioattiva in mare. Ecosistemi a rischio (Di martedì 13 aprile 2021) Nonostante le opposizioni, il governo giapponese ha dato l'ok per il rilascio in mare dell'acqua radioattiva impiegata per raffreddare i reattori danneggiati di Fukushima: le cisterne sono in esaurimento. Credit: Chung Sung-Jun/Getty ImagesL'11 marzo 2011 il Giappone veniva tragicamente messo in ginocchio dal terremoto di magnitudo 9 e il successivo tsunami che innescò il disastro nucleare di Fukushima. Il surriscaldamento del combustibile interno alle centrali fu seguito dalla fusione del nocciolo dei reattori, a cui si accompagnarono le esplosioni di idrogeno e le emissioni di radiazioni, compromettendo l'ambiente. Dieci anni dopo il governo nipponico ha preso la decisione storica di dare il via libera al rilascio nell'Oceano Pacifico dell'acqua contaminata impiegata per raffreddare ...

