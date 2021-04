Emergenza Covid – Matteo Bassetti: “La quarta ondata ci sarà”. Ecco quando è prevista (Di martedì 13 aprile 2021) Il direttore del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, è intervenuto parlando dell’attuale situazione pandemica e di quello che accadrà nei prossimi mesi: Inizia una nuova settimana che speriamo ci porti verso una ulteriore riduzione dei contagi e dei ricoveri. A livello nazionale, siamo intorno al 5% di tasso di positività dei tamponi e ormai sono più di 10 giorni che il numero dei ricoverati in ospedale continua a scendere sia nei reparti medici che di terapia intensiva. Ci stiamo mettendo alla spalle anche la terza ondata. Possibile una quarta ondata Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prof. Matteo Bassetti ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 13 aprile 2021) Il direttore del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova,, è intervenuto parlando dell’attuale situazione pandemica e di quello che accadrà nei prossimi mesi: Inizia una nuova settimana che speriamo ci porti verso una ulteriore riduzione dei contagi e dei ricoveri. A livello nazionale, siamo intorno al 5% di tasso di positività dei tamponi e ormai sono più di 10 giorni che il numero dei ricoverati in ospedale continua a scendere sia nei reparti medici che di terapia intensiva. Ci stiamo mettendo alla spalle anche la terza. Possibile unaVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prof....

Advertising

reportrai3 : Maria Cristina Rota, procuratore aggiunto di Bergamo che indaga su mancato aggiornamento del piano pandemico e gest… - LegaSalvini : MASCHERINE CINESI, L'EX COMMISSARIO DOMENICO ARCURI INDAGATO PER PECULATO - Giorgiolaporta : #Arcuri, uomo di fiducia di #Conte per la gestione dell’emergenza Covid, sarebbe indagato per l’acquisto delle… - FASIbiz : #13aprile Si aprono oggi i 4 bandi per la #ricerca contro il #Covid presenti nel Pacchetto di emergenza di… - FasanoLiveCom : Emergenza Covid-19, sono 216 i fasanesi positivi al virus. Le foto -